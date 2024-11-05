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В Уфе под колесами иномарки погиб мужчина

В минувший понедельник, 4 ноября, в столице Башкирии произошла авария с трагическим исходом.

Источник: Главное управление ДСНС Харькова

39-летний водитель «Ниссана Лиф» двигался по проспекту Октября и напротив дома № 13 сбил перебегавшего в неположенном месте мужчину.

59-летний пешеход получил смертельные травмы. В обстоятельствах ДТП разбиваются сотрудники автоинспекции.