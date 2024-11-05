Замдиректора «Алматы Генплан» осудили на 3,5 года за земельные махинации

По данным Антикора, он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского Управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка.
«Приговором суда ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора», — говорится в сообщении.
Также стоит отметить, что приговор суда не вступил в законную силу.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Днем ранее, 4 ноября 2024 года, стало известно, что приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к 5 годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС Дербисов Н. и начальник ДЧС Шымкента Жаксибаев М. Также к 9 годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС Жетысуской области Избасаров Б.