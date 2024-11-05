На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение из-за ДТП с грузовиками

Как рассказывают правоохранители, авария случилась на 312-м километре федеральной дороги. ДТП с грузовыми автомобилями КамАЗ и Скания случилось недалеко от города Ревды. В опубликованном полицией ролике видно момент аварии, когда один из грузовиков вылетел на встречную полосу и зацепил второе авто. Уточняется, что никто из людей не пострадал.