На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение из-за ДТП с грузовиками

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург ограничили из-за ДТП с грузовиками, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Как рассказывают правоохранители, авария случилась на 312-м километре федеральной дороги. ДТП с грузовыми автомобилями КамАЗ и Скания случилось недалеко от города Ревды. В опубликованном полицией ролике видно момент аварии, когда один из грузовиков вылетел на встречную полосу и зацепил второе авто. Уточняется, что никто из людей не пострадал.
«По предварительным данным произошло столкновение грузовых автомобилей Скания и Камаз. В результате ДТП люди не пострадали. Экипаж ДПС работает на месте происшествия, проводит процессуальные действия, регулирует поток транспорта», — сообщили в ГАИ Свердловской области.
После аварии движение на трассе Пермь — Екатеринбург оказалось временно ограничено в направлении столицы Свердловской области. Правоохранители организовали на участке реверсивное движение. В 2 часа ночи 5 ноября движение было восстановлено.