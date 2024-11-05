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Воспитанники детсада в Башкирии вынуждены ходить в группах в куртках

Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с детсадом в Башкирии, где дети ходят в куртках.

Источник: Комсомольская правда

Воспитанники одного из детских Октябрьского вынуждены ходить в группах в куртках. Дети мерзнут даже после начала отопительного сезона, а также вынуждены соседствовать с плесенью, которая образовалась из-за сырости.

Проблемы в учреждении начались после капитального ремонта крыши. Подрядчик за бюджетные деньги выполнил его с нарушениями, из-за чего сад стал непригодным.

Как сообщает СУ СКР по Башкирии, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — добавили в СК.

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