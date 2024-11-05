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В Волгограде за ночь сгорели три автомобиля

В ночь с 3 на 4 ноября в разных районах областной столицы с промежутком в несколько часов загорелись три машины.

Источник: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Так, в Тракторозаводском районе воспламенилась иномарка Opel Astra. Возгорание случилось в багажнике, огонь распространился на площади 1,5 кв. м. Причины произошедшего устанавливают специалисты.

Еще два пожара случились в Красноармейском районе. Здесь из-за короткого замыкания электропроводки загорелись автомобили Nissan Tiida и ВАЗ-2199, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Волгоградским водителям напоминают о необходимости регулярного и своевременного прохождения техосмотра. Также важно обращать внимание на неисправности.

МЧС