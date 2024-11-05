Оглашен приговор по делу о гибели 6-летнего мальчика в бассейне челябинского «Мегаполиса»

Напомним, все произошло 13 января текущего года.
По версии следствия, двое матросов-спасателей «в виду отсутствия должного надзора не предотвратили ситуацию, влекущую за собой вероятность утопления или получения травмы на территории бассейна, в результате чего захлебнулся ребенок, находившийся в воде без средств индивидуальной защиты».
Двух 19-летних парней обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека).
Центральный райсуд 5 ноября признал фигурантов виновными и назначил четыре года лишения свободы условно каждому, установив испытательный срок на три года и штраф в размере 100 тыс. рублей.
Также удовлетворен иск на 1 млн рублей матери к индивидуальном предпринимателю, оказывающему услугу.