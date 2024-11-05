Таллахасси
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оглашен приговор по делу о гибели 6-летнего мальчика в бассейне челябинского «Мегаполиса»

Оглашен приговор по делу о гибели 6-летнего мальчика в бассейне челябинского развлекательного комплекса «Мегаполис», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло 13 января текущего года.

По версии следствия, двое матросов-спасателей «в виду отсутствия должного надзора не предотвратили ситуацию, влекущую за собой вероятность утопления или получения травмы на территории бассейна, в результате чего захлебнулся ребенок, находившийся в воде без средств индивидуальной защиты».

Двух 19-летних парней обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека).

Центральный райсуд 5 ноября признал фигурантов виновными и назначил четыре года лишения свободы условно каждому, установив испытательный срок на три года и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Также удовлетворен иск на 1 млн рублей матери к индивидуальном предпринимателю, оказывающему услугу.

несчастный случай