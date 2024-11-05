Оглашен приговор по делу о гибели 6-летнего мальчика в бассейне челябинского «Мегаполиса»

По версии следствия, двое матросов-спасателей «в виду отсутствия должного надзора не предотвратили ситуацию, влекущую за собой вероятность утопления или получения травмы на территории бассейна, в результате чего захлебнулся ребенок, находившийся в воде без средств индивидуальной защиты».