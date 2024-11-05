Экс-работнику «Уралвагонзавода», продавшему ВСУ чертежи, вынесли приговор

Данил и Виктория Мухаметовы из Нижнего Тагила были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. По данным следствия, супруги передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера. Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили порядка 100 тысяч рублей, они обвинялись в госизмене.