Экс-работнику «Уралвагонзавода», продавшему ВСУ чертежи, вынесли приговор

«Суд признал виновным Данила Мухаметова и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей», — огласил приговор судья.
Судья уточнил, что мужчина работал инженером-технологом на «Уралвагонзаводе».
Ранее прокурор запросил для него 17 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей. Вину Мухаметов признал частично.
Данил и Виктория Мухаметовы из Нижнего Тагила были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. По данным следствия, супруги передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера. Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили порядка 100 тысяч рублей, они обвинялись в госизмене.
Свердловский областной суд 11 октября приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщил, что женщине 25 лет, она работала оператором на «Уралвагонзаводе».
Процесс над Мухаметовыми разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия при полном признании вины.
В правоохранительных органах РИА Новости ранее рассказали, что пара все же успела передать некоторые сведения украинским спецслужбам.