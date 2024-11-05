В Башкирии возбудили дело о мошенничестве при реализации нацпроекта.

В Бижбулякском районе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2023 года один из сельскохозяйственных кооперативов подал в министерство сельского хозяйства РБ заявление на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части понесенных затрат.
Также в ведомство представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения о расходах на приобретение 60 голов скота на общую сумму 6 млн рублей и передаче животных членам кооператива. На их основании компании была субсидирована сумма в 3 млн рублей, чем причинен ущерб профильному министерству.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе «черный риелтор» ответит в суде за мошенничество на 8 млн рублей.