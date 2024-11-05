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Почему жители Алматы не получили оповещение о землетрясении

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы рассказали, почему жители южной столицы не получили 5 ноября 2024 года уведомления о землетрясении на свои смартфоны, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, система срабатывает при интенсивности землетрясения в 5,5 баллов, а сегодняшнее составило 3 балла.

«Система оповещения запускается в автоматическом режиме при интенсивности землетрясения в 5,5 баллов и выше. Сегодняшнее землетрясение, согласно заключению ННЦСНИИ, составила на территории города 3 балла», — пояснили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы и Алматинской области в 10:00 произошло землетрясение. По данным МЧС, больше всего подземные толчки ощутили жители Талгара и Есика.