В Талице 9-летний мальчик утонул, упав в яму, заполненную водой

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла 4 ноября. По предварительной информации, около 16.30 ребенок пошел в магазин и упал в яму 1,5 на 1,5 метра, выкопанную в 120 м. от его дома для протяжки линии газопровода. Как выяснилось позднее, рабочие не огородили участок работ.