Группа школьниц в Андижане устроила драку из-за парня

По информации местного хокимията, конфликт разгорелся после того, как одна из девушек узнала, что её возлюбленный переписывается в социальных сетях с другой школьницей. Она связалась с ней в Телеграм и начала выяснять отношения. Оскорбления в переписке вскоре перешли в телефонный спор, а затем девочки решили встретиться лично, чтобы разрешить конфликт. На место встречи каждая привела своих подруг и одноклассниц, что лишь усугубило ситуацию.