Группа школьниц в Андижане устроила драку из-за парня

По информации местного хокимията, конфликт разгорелся после того, как одна из девушек узнала, что её возлюбленный переписывается в социальных сетях с другой школьницей. Она связалась с ней в Телеграм и начала выяснять отношения. Оскорбления в переписке вскоре перешли в телефонный спор, а затем девочки решили встретиться лично, чтобы разрешить конфликт. На место встречи каждая привела своих подруг и одноклассниц, что лишь усугубило ситуацию.
В результате девочки не сдержали эмоций и вступили в физическое противостояние. Одна из участниц, увидев происходящее, сняла драку на мобильный телефон и выложила видео на своей странице в Instagram*. Видео быстро разошлось по социальным сетям, что привлекло внимание местных властей.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на инцидент. Все участницы драки были установлены, а информация о произошедшем зарегистрирована в дежурной части ОВД Ходжаабадского района. В настоящее время правоохранители проводят доследственные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства конфликта и предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.
Эта история стала очередным напоминанием о том, как важны воспитательная работа и психологическая поддержка среди подростков, особенно в условиях, когда конфликты могут быстро перерасти в серьёзные происшествия.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.