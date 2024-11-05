В Омске экс-майору, виновному в смертельном ДТП, вынесли приговор

В Центральном районном суде г. Омска 5 ноября огласили приговор бывшему сотруднику по уголовному делу о смертельном ДТП.
NGS55 сообщает, что экс-майора Гадймака приговорили к 10 годам колонии общего режима, а также на 2 года лишили прав. Приговор пока в законную силу не вступил.
Напомним, что ДТП с тремя погибшими случилось в конце января 2022 года. Автомобиль «Мерседес» на огромной скорости врезался в столб опоры ЛЭП возле метромоста. Находившиеся в машине люди от удара вылетели на дорогу. Один человек погиб на месте, двое позже скончались в больнице. Выжил только майор Евгений Гайдамак. По версии следствия именно он находился за рулем.