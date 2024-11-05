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Под Борисовом мужчина ударил кулаком в живот женщину из-за отказа дать денег

В Борисовском районе пьяный мужчина ударил женщину кулаком в живот в продуктовом магазине.

Источник: Комсомольская правда

Под Борисовом пьяный мужчина ударил кулаком в живот женщину, отказавшуюся дать денег на алкоголь. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В сообщении говорится, что в деревне Нивки Борисовского района сотрудниками милиции был задержан 42-летний местный житель. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что днем в продовольственном магазине фигурант подошел к женщине и начал просить у нее деньги на алкоголь. Она отказала. В ответ на это мужчина ударил ее кулаком в живот. Однако и после указанного инцидента он не остановился. Фигурант вышел на улицу и начал вести себя агрессивно. Он приставал к прохожим. О данном факте сообщили в милицию. Заведено уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Тем временем минчанка украла три пачки порошка на глазах у посетителей магазина низких цен.

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