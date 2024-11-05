Под Борисовом мужчина ударил кулаком в живот женщину из-за отказа дать денег

Установлено, что днем в продовольственном магазине фигурант подошел к женщине и начал просить у нее деньги на алкоголь. Она отказала. В ответ на это мужчина ударил ее кулаком в живот. Однако и после указанного инцидента он не остановился. Фигурант вышел на улицу и начал вести себя агрессивно. Он приставал к прохожим. О данном факте сообщили в милицию. Заведено уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до трех лет лишения свободы.