Под Борисовом мужчина ударил кулаком в живот женщину из-за отказа дать денег

Под Борисовом пьяный мужчина ударил кулаком в живот женщину, отказавшуюся дать денег на алкоголь. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
В сообщении говорится, что в деревне Нивки Борисовского района сотрудниками милиции был задержан 42-летний местный житель. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что днем в продовольственном магазине фигурант подошел к женщине и начал просить у нее деньги на алкоголь. Она отказала. В ответ на это мужчина ударил ее кулаком в живот. Однако и после указанного инцидента он не остановился. Фигурант вышел на улицу и начал вести себя агрессивно. Он приставал к прохожим. О данном факте сообщили в милицию. Заведено уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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