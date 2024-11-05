В Узбекистане мужчину осудили за участие в конфликте на Украине

По данным суда, фигурант в мае 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в военном конфликте на Украине. В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан.