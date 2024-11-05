В Узбекистане мужчину осудили за участие в конфликте на Украине

ТАШКЕНТ, 5 ноя — РИА Новости. Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России, следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости.
По данным суда, фигурант в мае 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в военном конфликте на Украине. В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан.
«Признать А. Х, 1973 года рождения, жителя Куштепинского района, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество — ред.), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — говорится в тексте приговора.
При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием, уточняется в материалах.
Статья УК Узбекистана «наемничество» предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.