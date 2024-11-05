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Белорусов предупредили о новой схеме мошенничества, с которой можно столкнуться в Instagram*

В пресс-службе Министерства информации Беларуси предупредили о новом способе обмана граждан, которым начали пользоваться мошенники, сообщает БЕЛТА.

Киберпреступники рассылают пользователям Instagram* сообщения якобы от аккаунта компании Meta**. В сообщении говорится, что пользователь нарушил правила Instagram, в связи с чем его учетная запись в течение 24−48 часов будет отключена.

Чтобы этого не произошло, хозяину аккаунта предлагают перейти по присланной ссылке и заполнить форму апелляции. В Мининформе обращают внимание, что подобные сообщения являются фишинговой атакой. При переходе по ссылке владелец может потерять доступ к аккаунту, а его персональными данными завладеют злоумышленники.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

** корпорация Meta признана в РФ экстремистской