Белорусов предупредили о новой схеме мошенничества, с которой можно столкнуться в Instagram*

Киберпреступники рассылают пользователям Instagram* сообщения якобы от аккаунта компании Meta**. В сообщении говорится, что пользователь нарушил правила Instagram, в связи с чем его учетная запись в течение 24−48 часов будет отключена.



Чтобы этого не произошло, хозяину аккаунта предлагают перейти по присланной ссылке и заполнить форму апелляции. В Мининформе обращают внимание, что подобные сообщения являются фишинговой атакой. При переходе по ссылке владелец может потерять доступ к аккаунту, а его персональными данными завладеют злоумышленники.