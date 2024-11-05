В полиции раскрыли подробности ДТП с перевертышем на Русской во Владивостоке

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Toyota Premio, двигаясь по улице Русской, 55А, при повороте налево не уступил дорогу Subaru XV, что стало причиной столкновения. После удара кроссовер Subaru врезался в припаркованный внедорожник Toyota Hilux Surf, перевернулся и столкнулся с автомобилем Nissan Note.
«В результате автопроисшествия участники дорожного движения не пострадали. Автомобили получили механические повреждения», — сообщили в полиции.
Отмечается, что водитель Toyota Premio имеет 26-летний стаж вождения. По факту аварии назначены дополнительные исследования, проводится проверка для установления всех обстоятельств ДТП.
Напомним, во Владивостоке ГАИ проводит проверку по факту ДТП, произошедшего ночью во вторник. 5 ноября, в Ленинском районе. Инцидент случился у дома № 32 на улице Толстого, где 34-летний водитель автомобиля Honda Vezel, двигаясь по придомовой территории, наехал на 42-летнюю женщину, прижав ее к припаркованной Toyota Corolla Spacio.