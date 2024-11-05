В полиции раскрыли подробности ДТП с перевертышем на Русской во Владивостоке

Напомним, во Владивостоке ГАИ проводит проверку по факту ДТП, произошедшего ночью во вторник. 5 ноября, в Ленинском районе. Инцидент случился у дома № 32 на улице Толстого, где 34-летний водитель автомобиля Honda Vezel, двигаясь по придомовой территории, наехал на 42-летнюю женщину, прижав ее к припаркованной Toyota Corolla Spacio.