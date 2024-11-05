«Воняло горелой проводкой»: в Волгограде эвакуировали «Ленту» — видео

Свидетели происходящего уточняют — дело было примерно в 19.10−19.20. Те, кто посетил «Ленту» поздним вечером возражают — ничего такого не видели. По данным регионального ГУ МЧС, вызов был ложным, в отличие от того, что поступил 3 ноября из 9-этажки на севере города, откуда эвакуировали больше десятка людей.