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«Воняло горелой проводкой»: в Волгограде эвакуировали «Ленту» — видео

Переполох поднялся вечером 4 ноября в волгоградском гипермаркете «Лента» в Советском районе на Университетском проспекте, 105.

По словам очевидцев, по зданию распространился запах горящей электропроводки, на место происшествия прибыло около десятка пожарных машин. Посетителей, продавцов и других сотрудников вывели на улицу.

Свидетели происходящего уточняют — дело было примерно в 19.10−19.20. Те, кто посетил «Ленту» поздним вечером возражают — ничего такого не видели. По данным регионального ГУ МЧС, вызов был ложным, в отличие от того, что поступил 3 ноября из 9-этажки на севере города, откуда эвакуировали больше десятка людей.

МЧС