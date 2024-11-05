Мужчина погиб при пожаре в доме в Кобринском районе

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Козище поступила в МЧС 4 ноября в 2.31. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего гражданина 1984 года рождения.



«Причины пожара и гибели устанавливаются», — добавили в спасательном ведомстве.