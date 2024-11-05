Информация о пожаре в жилом доме в деревне Козище поступила в МЧС 4 ноября в 2.31. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего гражданина 1984 года рождения.
«Причины пожара и гибели устанавливаются», — добавили в спасательном ведомстве.
Мужчина погиб при пожаре в доме в Кобринском районе
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в доме в Кобринском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация о пожаре в жилом доме в деревне Козище поступила в МЧС 4 ноября в 2.31. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего гражданина 1984 года рождения.