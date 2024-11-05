«Прошу у всех прощения, готов выплатить ущерб»: в Омске вынесли приговор бывшему полицейскому, по вине которого погибли три человека

Как сообщили в областной прокуратуре, свою вину он признал только в своем последнем слове перед вынесением приговора. До этого виновник ДТП упорно утверждал, что за рулем автомобиля сидел не он и вообще, обстоятельства того вечера помнятся ему смутно.