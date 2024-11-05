«Прошу у всех прощения, готов выплатить ущерб»: в Омске вынесли приговор бывшему полицейскому, по вине которого погибли три человека

Центральный районный суд города Омска вынес приговор экс-полицейскому Евгению Гайдамаку, по вине которого погибли три человека.
Поздно вечером 30 января 2022 года, изрядно выпив, он сел за руль своего автомобиля Mercedes-BenzGLE-Class. Вместе с ним в салоне находились трое пассажиров. Машина с пьяным водителем за рулем неслась по мерзлой дороге на приличной скорости.
В районе моста имени 60-летия Победы Гайдамак не справился с управлением, и машина влетела в столб. От полученных травм один из пассажиров скончался на месте, другие умерли в больнице.
Сам Гайдамак остался жив, но получил серьезные травмы, проходил длительное лечение. Ему было предъявлено обвинение по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Как сообщили в областной прокуратуре, свою вину он признал только в своем последнем слове перед вынесением приговора. До этого виновник ДТП упорно утверждал, что за рулем автомобиля сидел не он и вообще, обстоятельства того вечера помнятся ему смутно.
Перед вынесением приговора Гайдамак изменил свою позицию, попросил прощения у родственников погибших и пообещал выплатить всем моральный ущерб.
Делать это ему придется теперь из мест лишения свободы. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет колонии общего режима. Управлять автомобилем он не сможет 2 года и 6 месяцев. Сумма компенсации морального вреда потерпевшим, назначенная судом, составила около 4 млн.