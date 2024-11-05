Россиянке залили глаза клеем в салоне красоты

По ее информации, клиентка обратилась за помощью к врачам спустя сутки после посещения салона красоты. Она рассказала, что побывала на процедуре по наращиванию ресниц, после чего ей стало плохо. Врачи диагностировали у жительницы Пушкино химический ожог 1 и 2 степени, ее состояние врачи оценили как удовлетворительное.