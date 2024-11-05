Упал с «воздушного кольца»: в Волгограде 10-летний ребенок сломал позвоночник на секции циркового искусства

Инцидент случился 22 мая 2023 года во время тренировки. К слову, занятия были платные. Дети, как обычно, пришли позаниматься. В зале было много инвентаря, в том числе старого и опасного, к которому юные спортсмены имели открытый доступ. В том числе, владелец секции повесил свое «воздушное кольцо». На балансе бюджетного учреждения, на базе которого проходило обучение, оно не состояло.