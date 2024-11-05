Упал с «воздушного кольца»: в Волгограде 10-летний ребенок сломал позвоночник на секции циркового искусства

Руководитель секции циркового искусства из Волгограда стал фигурантом уголовного дела после несчастного случая. Во время одного из занятий 10-летний мальчик сломал позвоночник. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, материалы передали в суд, мужчине грозит тюрьма.
Инцидент случился 22 мая 2023 года во время тренировки. К слову, занятия были платные. Дети, как обычно, пришли позаниматься. В зале было много инвентаря, в том числе старого и опасного, к которому юные спортсмены имели открытый доступ. В том числе, владелец секции повесил свое «воздушное кольцо». На балансе бюджетного учреждения, на базе которого проходило обучение, оно не состояло.
— 10-летний ребенок залез на указанное «воздушное кольцо», расположенное на высоте 1,3 метра от пола, трос которого из-за длительной эксплуатации и отсутствия должной проверки его качества находился в ненадлежащем состоянии, — рассказали в ведомстве.
В какой-то момент крепление оборвалось, ребенок рухнул на голый пол — амортизирующее покрытие отсутствовало. Мальчика госпитализировали, врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Ему пришлось проходить долгую реабилитацию.
На виновника завели уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уже завершилось. В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.