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Три человека попали в больницу после ДТП с двумя автомобилями в Барановичах

В Барановичах автомобиль Volkswagen перевернулся после столкновения с Audi.

Источник: Комсомольская правда

Три человека попали в больницу после ДТП с двумя автомобилями в Барановичах. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В сообщении говорится, что в понедельник, 4 ноября, примерно в 17.15 56-летняя жительница Барановичей, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, ехала по улице Минской в сторону Доменикана. При подъезде к перекрестку улицы Минская — проспект Советский, выполняя левый поворот, женщина не предоставила преимущество Audi, который ехал во встречном направлении. За рулем указанного авто был 27-летний житель Барановичей.

«От удара автомобиль “Volkswagen” опрокинулся», — отметили в милиции.

В пресс-службе обратили внимание на то, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины Audi, девушка-пассажир 2001 года рождения, а также мужчина-пассажир 2005 года рождения, который находился в Volkswagen, были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.

Ранее лобовое столкновение автомобиля Volkswagen с маршруткой случилось под Борисовом: «Девять человек пострадали, двое в реанимации».

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