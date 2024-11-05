Три человека попали в больницу после ДТП с двумя автомобилями в Барановичах

В сообщении говорится, что в понедельник, 4 ноября, примерно в 17.15 56-летняя жительница Барановичей, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, ехала по улице Минской в сторону Доменикана. При подъезде к перекрестку улицы Минская — проспект Советский, выполняя левый поворот, женщина не предоставила преимущество Audi, который ехал во встречном направлении. За рулем указанного авто был 27-летний житель Барановичей.