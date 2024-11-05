Три человека попали в больницу после ДТП с двумя автомобилями в Барановичах. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении говорится, что в понедельник, 4 ноября, примерно в 17.15 56-летняя жительница Барановичей, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, ехала по улице Минской в сторону Доменикана. При подъезде к перекрестку улицы Минская — проспект Советский, выполняя левый поворот, женщина не предоставила преимущество Audi, который ехал во встречном направлении. За рулем указанного авто был 27-летний житель Барановичей.
«От удара автомобиль “Volkswagen” опрокинулся», — отметили в милиции.
В пресс-службе обратили внимание на то, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины Audi, девушка-пассажир 2001 года рождения, а также мужчина-пассажир 2005 года рождения, который находился в Volkswagen, были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.
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