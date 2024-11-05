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В Уфе на проспекте Октября мужчина насмерть сбил человека

В ГАИ Уфы сообщили подробности смертельного ДТП на проспекте Октября.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошла смертельная авария на проспекте Октября. Как сообщает столичная Госавтоинспекция, под колесами машины погиб мужчина.

По имеющейся информации, 39-летний водитель за рулем «Ниссан Лиф» влетел в пешехода рядом с домом № 13. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и оказался под колесами иномарки. От тяжелых травм уфимец умер на месте. Погибшим оказался 59-летний местный житель.

— По факту ДТП начато разбирательство, — отметили в ведомстве.

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