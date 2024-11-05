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Коммунальное ЧП в Березниках продолжается: из-за аварии закрыли детсады и школы

БЕРЕЗНИКИ, 5 ноября, ФедералПресс. Глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко рассказал о ситуации с устранением последствий коммунальной аварии в муниципалитете. В начале ноября непогода стала причиной отключения электроэнергии и водоснабжения в десятках населенных пунктов округа.

«Без воды остаются 16 корпусов детских садов и семь школ, из них шесть — на каникулах. Завтра они работать не будут. Управление образования оповещает через родительские чаты», — написал глава округа поздно вечером 4 ноября.

По словам чиновника, в течение 4 ноября власти восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах, а некоторые подключили повторно после ночных отключений.

Кроме того, на водозаборе «Извер» энергетики устранили несколько обрывов проводов на ЛЭП, но линию полностью восстановить не успели. Аварийные работы продолжились утром. А на водозаборе «Усолка» запустили еще семь скважин. Сейчас идет наполнение системы и контррезервуара.

Напомним, непогода, которая накрыла Прикамье в начале ноября, стала причиной аварии на сетях электроснабжения в Березниках, Соликамске, Чердыни и Красновишерске. Сложные метеоусловия практически по всему Верхнекамью. На территории муниципалитетов был ледяной дождь, метель и налипание снега на провода.

ЖКХ