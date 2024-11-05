Коммунальное ЧП в Березниках продолжается: из-за аварии закрыли детсады и школы

Кроме того, на водозаборе «Извер» энергетики устранили несколько обрывов проводов на ЛЭП, но линию полностью восстановить не успели. Аварийные работы продолжились утром. А на водозаборе «Усолка» запустили еще семь скважин. Сейчас идет наполнение системы и контррезервуара.