Коммунальное ЧП в Березниках продолжается: из-за аварии закрыли детсады и школы

«Без воды остаются 16 корпусов детских садов и семь школ, из них шесть — на каникулах. Завтра они работать не будут. Управление образования оповещает через родительские чаты», — написал глава округа поздно вечером 4 ноября.
По словам чиновника, в течение 4 ноября власти восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах, а некоторые подключили повторно после ночных отключений.
Кроме того, на водозаборе «Извер» энергетики устранили несколько обрывов проводов на ЛЭП, но линию полностью восстановить не успели. Аварийные работы продолжились утром. А на водозаборе «Усолка» запустили еще семь скважин. Сейчас идет наполнение системы и контррезервуара.
Напомним, непогода, которая накрыла Прикамье в начале ноября, стала причиной аварии на сетях электроснабжения в Березниках, Соликамске, Чердыни и Красновишерске. Сложные метеоусловия практически по всему Верхнекамью. На территории муниципалитетов был ледяной дождь, метель и налипание снега на провода.