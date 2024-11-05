Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинение

Напомним, в конце сентября двое жителей Волжского затеяли драку с проходившими мимо мужчинами, сославшись на то, что, якобы, один из прохожих едва не задел беременную женщину. После этого парочка накинулась на прохожих и избила их ногами и руками. При этом стоявшие с ними девушки спокойно наблюдали за происходящим и не пытались остановить своих знакомых.