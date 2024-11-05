Устроившему тяжкое ДТП на отцовском BMW красноярцу грозит до 7 лет колонии

Все случилось в июле этого года. По данным прокуратуры, 19-летний студент техникума промышленного сервиса без разрешения взял у своего отца автомобиль BMW 530i и поехал на нем на вечеринку в честь дня рождения своего приятеля. При этом водительских прав у него не было.
На празднике юноша выпил и вместе с непристегнутыми пассажирами поехал за «добавкой» в ближайший продуктовый магазин.
«Двигаясь со скоростью более 100 км/ч, неопытность в вождении и затуманенный спиртным разум дали о себе знать. Водитель не смог повернуть налево в сторону улицы Просторная, выехал на обочину и врезался в бетонный блок», — рассказали в прокуратуре.
В результате ДТП 23-летнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью: его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и вывихом плеча. А 18-летний пассажир получил травмы средней тяжести: сотрясение мозга и ушиб руки.
Прокуратура утвердила юному лихачу обвинение по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.