Устроившему тяжкое ДТП на отцовском BMW красноярцу грозит до 7 лет колонии

Все случилось в июле этого года. По данным прокуратуры, 19-летний студент техникума промышленного сервиса без разрешения взял у своего отца автомобиль BMW 530i и поехал на нем на вечеринку в честь дня рождения своего приятеля. При этом водительских прав у него не было.