В УМПО и минздраве Башкирии прокомментировали инцидент с групповым отравлением.

«В связи с фактами обращений сотрудников предприятия в медицинские учреждения с подозрением на кишечную инфекцию 3 ноября управлением Роспотребнадзора по РБ была организована санитарно-эпидемиологическая проверка объектов общественного питания на первой производственной площадке, а также медицинское обследование персонала, — сообщили в пресс-службе компании. — По состоянию на сегодняшний день в столовых и буфетах проведена дезинфекция помещений для приготовления и приема пищи, они работают в штатном режиме. Эпидемилологическое исследование продолжается».