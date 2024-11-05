Петербургской пенсионерке продали коллагеновые шарики вместо икры

Как информирует ведомство, в конце октября в полицию Петродворцового района обратилась 66-летняя пенсионерка из поселка Стрельна. По ее словам, незнакомец на Фронтовой улице предложил ей купить 40 банок красной икры по выгодной цене.
«Пожилая женщина согласилась и отдала торговцу 37 тысяч рублей, однако придя домой и открыв для пробы одну банку, обнаружила подделку. Экспертиза показала: вместо рыбного деликатеса банки были заполнены имитацией — коллагеновыми шариками, окрашенными в красный цвет», — рассказали в ГУМВД.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), и правоохранители организовали розыск предполагаемого фигуранта.
«В результате наряд госавтоинспекции… в Петергофе остановил автомобиль “Лада Гранта”, за рулем которого находился разыскиваемый, 18-летний цыган, проживающий в Ставропольском крае. В машине находился его 29-летний брат, который, как выяснили полицейские, являлся соучастником преступления. Злоумышленники были доставлены в отдел полиции и задержаны в качестве подозреваемых», — заключают в региональном главке МВД.
Следствие устанавливает, не замешаны ли задержанные в других эпизодах противозаконной деятельности.