Петербургской пенсионерке продали коллагеновые шарики вместо икры

«В результате наряд госавтоинспекции… в Петергофе остановил автомобиль “Лада Гранта”, за рулем которого находился разыскиваемый, 18-летний цыган, проживающий в Ставропольском крае. В машине находился его 29-летний брат, который, как выяснили полицейские, являлся соучастником преступления. Злоумышленники были доставлены в отдел полиции и задержаны в качестве подозреваемых», — заключают в региональном главке МВД.