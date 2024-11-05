Минчанка повредила авто на 2250 рублей, выбросив две банки из окна пятого этажа. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в пресс-службе прокуратуры Партизанского района.
Сообщается, что в гости к 54-летней обвиняемой, которая проживает в коммунальной квартире на улице Ванеева, приехал родственник. У мужчины был день рождения, и они выпивали алкоголь. Выпившая минчанка пришла на кухню и увидела соседа, который курил. Между ними на этой почве возник конфликт.
«Злоумышленница взяла две банки с окурками и выбросила их в окно с пятого этажа», — сказано в сообщении.
Говорится, что банки попали в припаркованный во дворе автомобиль Subaru, повредив стекло и кузов. В прокуратуре отметили, что владелица машины вместе со своей семьей находилась неподалеку и все видела. Сумма ущерба составила около 2250 рублей.
Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук отметил, что жительнице Минска было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. По указанной статье ей может грозить до трех лет лишения свободы.
Стужук добавил, что обвиняемая признала свою вину, раскаялась в содеянном. Также сказано, что, согласно заключению эксперта, минчанка нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.
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