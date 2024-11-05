Минчанка повредила авто на 2250 рублей, выбросив две банки из окна пятого этажа

Сообщается, что в гости к 54-летней обвиняемой, которая проживает в коммунальной квартире на улице Ванеева, приехал родственник. У мужчины был день рождения, и они выпивали алкоголь. Выпившая минчанка пришла на кухню и увидела соседа, который курил. Между ними на этой почве возник конфликт.