В Березниках частично ликвидировали последствия коммунального ЧП

В Березниках восстановили электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает Глава города Алексей Казаченко.
«В течение дня восстановили электроснабжение: Орел, Пешково, Турлавы, Огурдино, Пыскор, Шишкино, Левино, Сгорки, Верхние и Нижние Новинки, Лемзер, Романово, Малое Романово, Пермяково, Троицк, Дурино, Круглый рудник, Заполье. Бригады, работающие в территориях в направлении Тамана и Быстрой, усилили снегоходами. Легино — пока без электроснабжения», — написано в сообщении.
На месте ЧП трудятся 18 бригад из 70 человек и 35 единиц спецтехники. На водозаборе «Извер’уже устранено несколько обрывов проводов ЛЭП. А на водозаборе “Усолка” запустили еще 7 скважин. На данный момент идет наполнение системы.
Напомним, в субботу вечером, 2 ноября, в Березниках произошли обрывы на сетях электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. В разных районах города без воды остались многоквартирные дома и социальные объекты. А без электроснабжения несколько населенных пунктов. Протяженность поврежденных участков составила 10 километров.
Ранее «Комсомолка» писала, что на севере Пермского края 5 ноября отменили занятия в школах из-за отсутствия воды.