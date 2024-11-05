В Березниках частично ликвидировали последствия коммунального ЧП

На месте ЧП трудятся 18 бригад из 70 человек и 35 единиц спецтехники. На водозаборе «Извер’уже устранено несколько обрывов проводов ЛЭП. А на водозаборе “Усолка” запустили еще 7 скважин. На данный момент идет наполнение системы.