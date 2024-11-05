73-летней пенсионерке стало плохо во время похода в Шелеховском районе

73-летняя жительница Приангарья отправилась в поход, однако во время ночлега в зимовье ей стало плохо. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, специалистам удалось выйти на связь с проходящей мимо туристической группой. После передали координаты происшествия в местную службу спасения.