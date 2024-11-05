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73-летней пенсионерке стало плохо во время похода в Шелеховском районе

Женщину передали врачам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

73-летняя жительница Приангарья отправилась в поход, однако во время ночлега в зимовье ей стало плохо. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, специалистам удалось выйти на связь с проходящей мимо туристической группой. После передали координаты происшествия в местную службу спасения.

— С помощью предоставленных данных спасатели Иркутской области прибыли к месту вызова, транспортировали женщину до железнодорожной станции Подкаменной, где передали медикам, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Женщину передали медикам. Фото: пожарно-спасательная служба Иркутской области.

Также выяснили, что пенсионерка путешествовала в составе незарегистрированной группы. Напомним, что перед походом нужно посмотреть прогноз погоды, собрать все самое необходимое и зарегистрировать свой маршрут, чтобы в случае чего спасатели могли помочь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие три дня жители Иркутской области отдали мошенникам более 15 миллионов.