В Самаре у местной жительницы — курьера изъяли наркотики

Об этом сообщает МВД Самарской области.
По данным ведомства, во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Самаре «обратили внимание на неадекватное поведение одной из прохожих». Во время разговора сотрудники полиции заметили явные признаки наркотического опьянения. Местная жительница отказалась проходить медицинское освидетельствование.
Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе подозреваемая рассказала, что в интернете узнала о работе курьером.