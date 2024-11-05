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В Самаре у местной жительницы — курьера изъяли наркотики

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ в отношении ранее несудимой местной жительницы 1979 года рождения. Во время личного досмотра у нее из сумки изъяли свертки с порошкообразным веществом.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает МВД Самарской области.

По данным ведомства, во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Самаре «обратили внимание на неадекватное поведение одной из прохожих». Во время разговора сотрудники полиции заметили явные признаки наркотического опьянения. Местная жительница отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе подозреваемая рассказала, что в интернете узнала о работе курьером.