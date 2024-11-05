Налоговая заблокировала счета российской компании блогера Гусейна Гасанова

Гусейн Гасанов открыл «Банда Фудс» в апреле 2023 года и заявил, что будет продавать «самые брутальные и фотогеничные» роллы. Наделали фото рыбы, обмотанной цепями, и начали развозить блюда по Москве. Но бизнес продержался всего около трёх месяцев. Первыми, кто подал на «Банду» в суд были их партнёры из компании «Доставка 24», которая занималась непосредственно доставкой продукции. Они заявили, что Гасанов их кинул на ₽645 тысяч и пошли в суд.