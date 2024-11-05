В Башкирии завели уголовное дело мошенничестве при реализации нацпроекта

Так, в июне 2023 года один из сельхозкооперативов подал заявление на предоставление льготы, но указ ложные данные о расходах на приобретение 60 голов скота на общую сумму шесть миллионов рублей и передаче животных членам кооператива. Ведомство перечислило, основываясь на информации в заявке, три миллиона рублей субсидий.