В Башкирии завели уголовное дело мошенничестве при реализации нацпроекта

В Бижбулякском районе Башкирии выявили факт мошенничества при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, речь идет о субсидиях, выделяемых Минсельхозом на покрытие затрат.
Так, в июне 2023 года один из сельхозкооперативов подал заявление на предоставление льготы, но указ ложные данные о расходах на приобретение 60 голов скота на общую сумму шесть миллионов рублей и передаче животных членам кооператива. Ведомство перечислило, основываясь на информации в заявке, три миллиона рублей субсидий.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
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