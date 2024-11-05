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В Башкирии завели уголовное дело мошенничестве при реализации нацпроекта

Ущерб составил три миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Бижбулякском районе Башкирии выявили факт мошенничества при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, речь идет о субсидиях, выделяемых Минсельхозом на покрытие затрат.

Так, в июне 2023 года один из сельхозкооперативов подал заявление на предоставление льготы, но указ ложные данные о расходах на приобретение 60 голов скота на общую сумму шесть миллионов рублей и передаче животных членам кооператива. Ведомство перечислило, основываясь на информации в заявке, три миллиона рублей субсидий.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

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