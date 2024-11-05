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Бывший заместитель губернатора Тульской области погиб при пожаре в Подмосковье

До последнего он был руководителем Тульского землячества в столице.

Источник: Город Новомосковск/VK

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб в результате пожара в подмосковном СНТ.

Как стало известно «МК», трагедия произошла в понедельник в Пушкинском городском округе. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с камином. У 73-летнего хозяина в гостях находилась знакомая, она смогла спастись, а Шеденков погиб.

Шеденков был первым главой администрации Новомосковского района Тульской области. В 1996 году занял пост заместителя губернатора Тульской области. Затем чиновник переехал в Москву, где также занимал ответственные посты — был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа.

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