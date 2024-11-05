Бывший заместитель губернатора Тульской области погиб при пожаре в Подмосковье

Как стало известно «МК», трагедия произошла в понедельник в Пушкинском городском округе. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с камином. У 73-летнего хозяина в гостях находилась знакомая, она смогла спастись, а Шеденков погиб.