Бывший заместитель губернатора Тульской области погиб при пожаре в Подмосковье

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб в результате пожара в подмосковном СНТ.
Как стало известно «МК», трагедия произошла в понедельник в Пушкинском городском округе. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с камином. У 73-летнего хозяина в гостях находилась знакомая, она смогла спастись, а Шеденков погиб.
Шеденков был первым главой администрации Новомосковского района Тульской области. В 1996 году занял пост заместителя губернатора Тульской области. Затем чиновник переехал в Москву, где также занимал ответственные посты — был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа.