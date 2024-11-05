Следователи раскрыли подробности жестокого убийства двух пенсионеров в Мозырском районе

В обгоревшем доме тела родителей обнаружила дочь погибшей семейной пары. Со стороны все выглядело как несчастный случай. Однако следователи вместе с судебными экспертами выяснили, что смерть пенсионеров носит криминальный характер, а поджог дома — это лишь попытка скрыть следы особо тяжкого преступления. Женщина была сильно избита и, согласно заключению экспертов, на момент пожара уже была мертва. На теле мужчины также имелись множественные травмы. Установлено, что его смерть наступила в результате отравления угарным газом.



Проанализировав собранные материалы, стражи порядка вышли на след 35-летнего соседа погибших пенсионеров, который из-за минутного гнева металлическим совком убил семейную пару. На допросе мужчина рассказал, что знал соседей с детства и не раз обращался к ним за помощью, в том числе для решения финансовых проблем. Житель Мозырского района отметил, что в конце февраля этого года он взял взаймы у пенсионерки 3 тыс. российских рублей и обещал вернуть в течение нескольких дней. По прошествии оговоренного срока мужчина пришел к соседке попросить отсрочку возврата долга, так как денег у него не было. Пенсионерка высказала фигуранту свое недовольство, что и стало мотивом для убийства. Схватив металлический совок, сосед нанес несколько ударов женщине по голове и телу. На ее крики из комнаты вышел пожилой мужчина, на которого разъяренный сосед также набросился с совком.



После убийства мужчина обыскал дом и похитил все деньги, которые нашел. Чтобы скрыть следы своей преступной деятельности, обвиняемый поджег дом и ушел. Понимая, что рано или поздно правоохранители будут его искать, житель Мозырского района спрятал свою куртку со следами крови, а также сжег похищенный кошелек и окровавленные перчатки. Следователи выяснили, что сумма похищенного имущества составила чуть больше Br500. Помимо этого установлено, что пожаром уничтожено и повреждено имущество на общую сумму около Br10 тыс.



При изучении личности мужчины установлено, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.



На основании собранных доказательств его действия квалифицированы следствием по ряду статей УК: п.п.1, 2, 5, 6, 8 ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении двух заведомо престарелых лиц, общеопасным способом с целью скрыть другое преступление); ч.1 ст. 205 (кража); ч.2 ст. 218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в крупном размере). Санкция ч.2 ст. 139 предусматривает высшую меру наказания — смертную казнь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.