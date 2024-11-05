Два жителя Минусинска получили по почте наркотики

Два жителя Минусинска приобрели с помощью почтового отправления почти 80 граммов наркотиков. Им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.
Расследование уголовного дела в отношении 44-летнего и 45-летнего подозреваемых в незаконном приобретении и хранении около 80 граммов наркотиков завершено. Сейчас уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.
Мужчины приобрели запрещённое вещество в интернет-магазине. В адрес одного из подозреваемых была отправлена посылка с наркотиком, замаскированным под ингредиенты для изготовления антистрессовых игрушек.
В сентябре подозреваемых задержали. У них изъяли пакет с растительным наркотиком. Добавим, что во время задержания мужчины были в состоянии наркотического опьянения.