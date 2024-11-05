В Уфе экс-сотрудник ГАИ предстанет перед судом за смертельное ДТП.

В городе Октябрьском перед судом предстанет 28-летний бывший сотрудник ГАИ территориального отдела МВД за ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, в июле текущего года нетрезвый мужчина за рулем «Тойоты Камри» на одном из перекрестков города столкнулся с «ВАЗ-2114».
В аварии водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице, а здоровью двух его пассажиров причинен тяжкий вред. Виновник ДТП попытался скрыть свое участие в происшествии, уговорив своего знакомого, находящегося в трезвом состоянии, сообщить о том, что именно он находился за рулем иномарки.
«В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками собственной безопасности МВД по РБ обман был своевременно вскрыт, мужчина уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел. Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в надзорном ведомстве.