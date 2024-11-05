В Уфе экс-сотрудник ГАИ предстанет перед судом за смертельное ДТП.

В аварии водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице, а здоровью двух его пассажиров причинен тяжкий вред. Виновник ДТП попытался скрыть свое участие в происшествии, уговорив своего знакомого, находящегося в трезвом состоянии, сообщить о том, что именно он находился за рулем иномарки.