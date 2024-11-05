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В Славском районе в ДТП попал школьный автобус

На месте работают полицейские.

Источник: УМВД по Калининградской области

В Славском районе полицейские работают на месте ДТП, в котором пострадали пять человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 07:40 часов в Славском районе вблизи пос. Высокое.

По предварительной информации, водитель школьного автобуса не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу и допустил столкновение с ним.

В момент ДТП детей в салоне школьного транспорта не было. Обоим водителям, а также троим пассажирам микроавтобуса потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.