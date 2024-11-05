В Славском районе в ДТП попал школьный автобус

В Славском районе полицейские работают на месте ДТП, в котором пострадали пять человек.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 07:40 часов в Славском районе вблизи пос. Высокое.
По предварительной информации, водитель школьного автобуса не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу и допустил столкновение с ним.
В момент ДТП детей в салоне школьного транспорта не было. Обоим водителям, а также троим пассажирам микроавтобуса потребовалась медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.