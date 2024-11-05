В Челябинске мужчина из ревности на улице набросился с ножом на сожительницу

Все произошло в Ленинском районе. Там в Отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним от дома по улице Барбюса была доставлена 31-летняя местная жительница с ножевыми ранениями. На адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.