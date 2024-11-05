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В Челябинске мужчина из ревности на улице набросился с ножом на сожительницу

В Челябинске мужчина из ревности на улице набросился с ножом на сожительницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Ленинском районе. Там в Отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним от дома по улице Барбюса была доставлена 31-летняя местная жительница с ножевыми ранениями. На адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«В результате первоначальных мероприятий установлено, что телесные повреждения женщине нанес сожитель, который скрылся. Полицейскими была подготовлена ориентировка, которую передали наружным нарядам», — прокомментировали в городском УМВД.

В дальнейшем сотрудниками полка ППСП в одном из дворов был замечен мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым. Он был задержан.

«Оперативниками установлено, что противоправное деяние было совершено на почве ревности к сожительнице. Злоумышленник поджидал ее во дворе между домами, когда женщина подошла, молча нанес ножевые ранения и скрылся», — отметили в полиции.

В отношении безработного и ранее судимого 33-летнего горожанина возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. Мера пресечения избирается.