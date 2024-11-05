Татьяну Михалкову и Арину Шарапову обманули продавцы косметики

Все накупили косметики: сыворотки, кремы для лица и др. Деньги за косметику переводили только на банковскую карточку. А потом всё по «сценарию»: курьер доставил заказы по адресу, повесил на ручку двери и уехал. Вместо люксовой косметики — дешёвая подделка. «Директор» ЦУМа пропала с радаров.