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Татьяну Михалкову и Арину Шарапову обманули продавцы косметики

Афера с палёными кремами из ЦУМа со скидкой 70% набирает обороты — после Ляйсан Утяшевой мошенники добрались до жены Никиты Михалкова. Среди пострадавших селебрити могут быть журналистка Арина Шарапова и жена режиссёра Владимира Досталя Мариам.

Источник: Freepik

Как стало известно SHOT, 77-летней Татьяне Михалковой написала неизвестная — женщина представилась гендиректором ЦУМа. Она сообщила, что магазин проводит грандиозную ликвидацию брендов с бешеными скидками 70% — из-за повреждённых упаковок. Уверяла, что сами баночки и тюбики целы-невредимы. Бонусом обещала подарок за рекомендацию знакомым. Татьяна Евгеньевна оценила заманчивое предложение, скинула подруге, та — своим. И так по цепочке.

Все накупили косметики: сыворотки, кремы для лица и др. Деньги за косметику переводили только на банковскую карточку. А потом всё по «сценарию»: курьер доставил заказы по адресу, повесил на ручку двери и уехал. Вместо люксовой косметики — дешёвая подделка. «Директор» ЦУМа пропала с радаров.

Пострадавшие обратились в полицию. Точная сумма ущерба устанавливается. Арина Шарапова отказалась комментировать инцидент. Татьяна Михалкова не хочет выходить на связь.

Ранее мы писали, что телеведущую Ляйсан Утяшеву развели мошенники по такой же схеме — её помощницы оформили заказы с палёными духами Chanel и кремами из ЦУМа со скидкой 70%. Общий ущерб — более ₽100 тысяч.