Кроссовер сбил вышедшего из машины водителя на заснеженной дороге в Воронежской области

Авария произошла в понедельник, 4 ноября, в Павловском районе на 6 км автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка». Стоящего возле своего автомобиля мужчину сбил проезжавший мимо Хендай. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
По заснеженной дороге Хендай-IX-35 под управлением 38-летнего местного жителя ехал утром. По предварительным данным полиции, примерно в 08.20 водитель не справился с управлением в плохих погодных условиях и сбил пешехода, 33-летнего жителя Бутурлиновского района. Мужчина в это время стоял возле своего автомобиля.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести. Его по скорой доставили в больницу. Полиция продолжает проводить проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.