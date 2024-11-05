Кроссовер сбил вышедшего из машины водителя на заснеженной дороге в Воронежской области

По заснеженной дороге Хендай-IX-35 под управлением 38-летнего местного жителя ехал утром. По предварительным данным полиции, примерно в 08.20 водитель не справился с управлением в плохих погодных условиях и сбил пешехода, 33-летнего жителя Бутурлиновского района. Мужчина в это время стоял возле своего автомобиля.