В инфекционную больницу Уфы попали 10 отравившихся работников завода

Стали известны подробности массового отравления работников крупного завода Уфы. С симптомами кишечной инфекции в больницу обратились 10 человек, девять из которых находятся в состоянии средней тяжести. Всего же пострадал 21 рабочий. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.
— Пациенты госпитализированы в инфекционную больницу, один уже выписан. У обратившихся за медицинской помощью выявлен норовирус, — уточнили в ведомстве.
По факту массового отравления региональный Роспотребнадзор начал проверку. На момент расследования пищеблок и буфет завода прекратили свою работу.
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