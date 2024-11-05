В инфекционную больницу Уфы попали 10 отравившихся работников завода

Стали известны подробности массового отравления работников крупного завода Уфы. С симптомами кишечной инфекции в больницу обратились 10 человек, девять из которых находятся в состоянии средней тяжести. Всего же пострадал 21 рабочий. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.