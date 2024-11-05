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В инфекционную больницу Уфы попали 10 отравившихся работников завода

Появились подробности массового отравления в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности массового отравления работников крупного завода Уфы. С симптомами кишечной инфекции в больницу обратились 10 человек, девять из которых находятся в состоянии средней тяжести. Всего же пострадал 21 рабочий. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.

— Пациенты госпитализированы в инфекционную больницу, один уже выписан. У обратившихся за медицинской помощью выявлен норовирус, — уточнили в ведомстве.

По факту массового отравления региональный Роспотребнадзор начал проверку. На момент расследования пищеблок и буфет завода прекратили свою работу.

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