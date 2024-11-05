Об афере с коттеджами на 60 млн руб. сообщила прокуратура Приморья

Прокуратура в Приморье держит под контролем расследование крупного мошенничества, связанного со строительством коттеджных посёлков «Эко-лайф» и «Малина-лайф».
Как сообщает Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», внимание ведомства привлёк материал в СМИ, где рассказывалось о проблемах граждан, заключивших договоры на строительство домов в посёлке Соловей-Ключ, находящемся в Надеждинском районе края. Люди рассчитывали обрести жильё, но, по мнению прокуратуры, вместо этого стали жертвами мошенников.
Надзорное ведомство считает, что контракты, которые заключали граждане, фактически использовались как инструмент для хищения денег. Благодаря активному участию краевого УМВД удалось сдвинуть дело с мёртвой точки: уголовное дело всё-таки завели, а подозреваемых задержали.
По данным следствия, ещё в 2023 году представители двух юридических лиц заключали с гражданами договоры на строительство индивидуальных домов. Однако обязательства по этим договорам так и не выполнили. В результате обманутыми оказались не менее десяти человек, а общая сумма похищенных средств превысила 60 миллионов рублей.
Прокуратура подчёркивает, что пока люди терпеливо ждали свои дома, оплачивая при этом взятые на себя кредиты и ипотеки, мошенники, по версии следствия, тратили похищенные деньги на элитное жильё, дорогие автомобили и предметы роскоши.
Сообщается, что суд дважды отклонил ходатайства следствия об аресте одного из подозреваемых, хотя прокуратура настаивала, что его необходимо изолировать. Ведомство считает, что подозреваемый может скрыть имущество или попытаться сбежать от следствия. Прокурор уже обжаловал решение суда.
Сейчас идёт расследование дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — это мошенничество в особо крупном размере. Также в прокуратуре держат на контроле вопрос о возмещении ущерба пострадавшим.
Граждан, вложивших деньги в строительство домов в этих коттеджных посёлках и пострадавших от действий мошенников, просят обратиться в УМВД России по г. Владивостоку на Военное шоссе, 24, чтобы подать заявление и способствовать дальнейшему расследованию.