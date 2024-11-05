Об афере с коттеджами на 60 млн руб. сообщила прокуратура Приморья

По данным следствия, ещё в 2023 году представители двух юридических лиц заключали с гражданами договоры на строительство индивидуальных домов. Однако обязательства по этим договорам так и не выполнили. В результате обманутыми оказались не менее десяти человек, а общая сумма похищенных средств превысила 60 миллионов рублей.