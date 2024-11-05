В аэропорту Красноярска задержали курившего на борту лайнера иностранца-нелегала

Сотрудники транспортной полиции получили от командира воздушного судна, прибывшего в красноярский аэропорт из Амурской области, сообщение о нарушении правил безопасности: во время перелета один из пассажиров выкурил в туалете сигарету.
Правоохранители встретили нарушителя, задержали его и доставили в дежурную часть, рассказали в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Проверка показала, что курильщик — уроженец одной из стран Средней Азии — при въезде в Россию несколько месяцев назад не прошел обязательную для трудовых мигрантов дактилоскопическую регистрацию. Более того, когда законный срок пребывания иностранца в РФ закончился, он не выехал из России. С середины лета гражданин находится в стране незаконно.
Нелегала привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства и за курение на борту самолета, после чего поместили в Центр временного содержания иностранцев. В ближайшее время мужчину вышлют из Российской Федерации.