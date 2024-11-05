В аэропорту Красноярска задержали курившего на борту лайнера иностранца-нелегала

Проверка показала, что курильщик — уроженец одной из стран Средней Азии — при въезде в Россию несколько месяцев назад не прошел обязательную для трудовых мигрантов дактилоскопическую регистрацию. Более того, когда законный срок пребывания иностранца в РФ закончился, он не выехал из России. С середины лета гражданин находится в стране незаконно.