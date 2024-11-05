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В аэропорту Красноярска задержали курившего на борту лайнера иностранца-нелегала

Иностранец, прилетевший в Красноярск рейсом из Благовещенска, оказался злостным нарушителем: он не только игнорировал запрет на курение в самолете, но и, как выяснилось, вообще незаконно находился в России.

Сотрудники транспортной полиции получили от командира воздушного судна, прибывшего в красноярский аэропорт из Амурской области, сообщение о нарушении правил безопасности: во время перелета один из пассажиров выкурил в туалете сигарету.

Правоохранители встретили нарушителя, задержали его и доставили в дежурную часть, рассказали в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Проверка показала, что курильщик — уроженец одной из стран Средней Азии — при въезде в Россию несколько месяцев назад не прошел обязательную для трудовых мигрантов дактилоскопическую регистрацию. Более того, когда законный срок пребывания иностранца в РФ закончился, он не выехал из России. С середины лета гражданин находится в стране незаконно.

Нелегала привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства и за курение на борту самолета, после чего поместили в Центр временного содержания иностранцев. В ближайшее время мужчину вышлют из Российской Федерации.