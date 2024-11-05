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Восемь человек погибли в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в 27 ДТП, произошедших на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«Восемь человек погибли, 26 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них четверо детей», — говорится в сообщении.

В том числе восемь аварий произошло с участием пешеходов. В них погибли два человека, пострадали восемь, из них — три ребенка.

134 раза правоохранители фиксировали факты управления транспортными средствами с признаками опьянения, 15 водителей привлечены за такое нарушение повторно и теперь понесут уголовную ответственность.

«Госавтоинспекция Республики Крым убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер», — настаивают в Госавтоинспекции.

Накануне в Крыму на автодороге Судак — Грушевка легковое авто съехало на обочину и перевернулось, пострадавшего пассажира доставили в больницу для уточнения диагноза.