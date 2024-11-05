Восемь человек погибли в ДТП в Крыму

«Восемь человек погибли, 26 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них четверо детей», — говорится в сообщении.
В том числе восемь аварий произошло с участием пешеходов. В них погибли два человека, пострадали восемь, из них — три ребенка.
134 раза правоохранители фиксировали факты управления транспортными средствами с признаками опьянения, 15 водителей привлечены за такое нарушение повторно и теперь понесут уголовную ответственность.
«Госавтоинспекция Республики Крым убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер», — настаивают в Госавтоинспекции.
Накануне в Крыму на автодороге Судак — Грушевка легковое авто съехало на обочину и перевернулось, пострадавшего пассажира доставили в больницу для уточнения диагноза.