В Узбекистане мужчина получил пять лет за участие в военной операции

В октябре суд по уголовным делам Джамбайского района Самаркандской области приговорил 56-летнего гражданина Узбекистана Шукура Джуманова к трем годам колонии общего режима за участие в военных действиях на Украине, писала «Газета.uz». Он также приехал в Россию на заработки и потом подписал контракт с Минобороны, после чего отправился в ДНР. Позднее Джуманов получил ранение в результате атаки беспилотника. После лечения он уехал обратно в Узбекистан. Мужчина раскаялся и просил смягчить ему наказание.