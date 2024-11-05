В Узбекистане мужчина получил пять лет за участие в военной операции

Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России. К такому решению пришел Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана, сообщает Uznews.
Его признали виновным по ст. 154, ч. 1 (наемничество). Отбывать срок он будет в колонии общего режима.
Приговоренный приехал в Россию на заработки в мае 2023 года. Позднее — заключил контракт с Минобороны России на один год, прошел курс военной подготовки. В феврале его отправили в зону военной операции, был ранен. После этого он вернулся в Узбекистан.
На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.
По данным «Газеты.uz», осужденный — Алишер Халиков 1973 года рождения. Ему предложили российское гражданство, но он отказался и вернулся на родину.
В октябре суд по уголовным делам Джамбайского района Самаркандской области приговорил 56-летнего гражданина Узбекистана Шукура Джуманова к трем годам колонии общего режима за участие в военных действиях на Украине, писала «Газета.uz». Он также приехал в Россию на заработки и потом подписал контракт с Минобороны, после чего отправился в ДНР. Позднее Джуманов получил ранение в результате атаки беспилотника. После лечения он уехал обратно в Узбекистан. Мужчина раскаялся и просил смягчить ему наказание.
Согласно ст. 154 УК Узбекистана о наемничестве, участие в боевых действиях на территории другого государства или на его стороне наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Наказание грозит тем, кто не является гражданином или военнослужащим страны, которая находится в конфликте, или не проживает постоянно на ее территории.