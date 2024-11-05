Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета лазерной указкой в Иркутске

Неизвестные пытались ослепить лазером пилотов самолета, который 3 ноября 2024 летел из Бангкока в Иркутск. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском ЛО МВД России на воздушном транспорте, произошло все за 100 километров от аэропорта областного центра при заходе на посадку. К счастью, самолет удалось посадить, никто не пострадал. Сейчас правоохранители начали проверку.
— Любое вмешательство в деятельность железнодорожного, воздушного и водного транспорта, угрожающее его безопасности, незаконно и влечет за собой уголовную и административную ответственность, — напомнили в транспортной полиции.
Так за нарушение можно получить штраф в размере от 150 до 500 тысяч рублей, отправиться в колонию или на обязательные (принудительные) работы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что главу Смоленщины сняли с должности из-за того, что он принял подарок от предпринимателя. Напомним, что это нарушает антикоррупционное законодательство.