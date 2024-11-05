Таллахасси
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярского края подозревается в убийстве своей сожительницы

Житель Богучанского района задушил сожительницу.

54-летний житель посёлка Таёжный Богучанского района подозревается в убийстве своей 45-летней сожительницы. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии. По версии следствия, в ночь с 3 на 4 ноября пара распивала алкоголь в квартире, расположенной в доме по улице Вокзальная. В один момент между сожителями вспыхнул конфликт на почве ревности: мужчина уличил женщину в неверности.

— В ходе ссоры подозреваемый взял пояс от халата и задушил женщину, после чего сообщил о произошедшем в полицию, — рассказали в следкоме.

Заведено уголовное дело по статье «убийство». Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК