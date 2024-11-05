Житель Красноярского края подозревается в убийстве своей сожительницы

54-летний житель посёлка Таёжный Богучанского района подозревается в убийстве своей 45-летней сожительницы. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии. По версии следствия, в ночь с 3 на 4 ноября пара распивала алкоголь в квартире, расположенной в доме по улице Вокзальная. В один момент между сожителями вспыхнул конфликт на почве ревности: мужчина уличил женщину в неверности.