В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой

«Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция. По предварительным данным… источником инфекции являются сотрудники пищеблока. По состоянию на 5 ноября пострадавших 21 человек, из них 10 госпитализированы. Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением», — говорится в релизе.