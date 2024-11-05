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В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой

УФА, 5 ноя — РИА Новости. Более 20 человек отравились, 10 из них госпитализированы, после отравления в столовой Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО), источником инфекции стали сотрудники пищеблока, сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что с 3 ноября управление проводит санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции, возникших у работников завода. Деятельность пищеблока и буфета временно приостановлена.

«Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция. По предварительным данным… источником инфекции являются сотрудники пищеблока. По состоянию на 5 ноября пострадавших 21 человек, из них 10 госпитализированы. Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением», — говорится в релизе.

Эпидемиологическое расследование продолжается, меры административного воздействия будут приняты, добавили в управлении.

«В инфекционной больнице находится 9 пациентов. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», — прокомментировали РИА Новости в минздраве Башкирии.

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