В Башкирии более 20 человек отравились в заводской столовой

Ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что с 3 ноября управление проводит санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции, возникших у работников завода. Деятельность пищеблока и буфета временно приостановлена.
«Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция. По предварительным данным… источником инфекции являются сотрудники пищеблока. По состоянию на 5 ноября пострадавших 21 человек, из них 10 госпитализированы. Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением», — говорится в релизе.
Эпидемиологическое расследование продолжается, меры административного воздействия будут приняты, добавили в управлении.
«В инфекционной больнице находится 9 пациентов. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», — прокомментировали РИА Новости в минздраве Башкирии.